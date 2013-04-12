У Луганську відкрилася виставка угорського художника Віктора Вазарелі

Луганськ. 12 квітня. УНІАН. У Галереї мистецтв Луганського обласного художнього музею вчора, 11 квітня, відбулося відкриття виставки «Творча спадщина і міф Віктора Вазарелі (1908-1997)».



Як повідомили УНІАН в управлінні культури, національностей та релігій Луганської облдержадміністрації, виставка проходить під патронатом Посольства Угорщини в Україні і Консульства Угорщини в Донецькій і Луганській областях, а також за підтримки Луганської регіональної торгово-промислової палати і управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації.



У відкритті виставки взяв участь Надзвичайний та Повноважний Посол Угорської Республіки в Україні Міхаль Баєр.

На виставці представлено 120 картин і 20 об’єктів популярної в Європі з другої половини XX ст. і до нині течії технічного прогресу візуального мистецтва (оптичного мистецтва). Віктор Вазарелі - засновник оп-арта, французький художник угорського походження. Його твори стали зразками цього напряму сучасного модернізма.

На виставці представлено колаж «Космос. Вихор» (1981 р.) – єдиний в світі твір мистецтва, що перебував на космічному кораблі «Союз Т-6» і космічній станції «Салют-7» у 1982 році.



Інновації В.Вазарелі в використанні кольорів і оптичної ілюзії стали надзвичайно популярними в 60-х – 70-х роках XX ст. і значною мірою вплинули на сучасних художників – індустріальних дизайнерів, графіків, фотохудожників.

В.Вазарелі був одночасно скульптором і живописцем, режисером кольору і простору, брав участь у всіх великих виставках сучасного мистецтва, що зробило його творчість відомою в усьому світі. Багато його творів представлено у великих музеях сучасного мистецтва.



Виставка працюватиме до 22 квітня 2013 року.