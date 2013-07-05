Українська співачка Садовська отримала престижну німецьку премію

Українська співачка і музикантка Мар'яна Садовська отримала німецьку премію RUTH, яку називають однією із найпрестижніших у світі в царині world music (ентічної музики).

Цю нагороду починаючи з 2002 року присуджує німецька радіостанція MDR Figaro разом із найбільшим у Німеччині етнофестивалем TFF Rudolstadt, пише Німецька хвиля.

Інтернаціональне журі відзначило Садовську "за її видатні нові мистецькі інтерпретації українських пісень та музики". "Мар'яна Садовська не лише виразна співачка із дуже-дуже хорошим голосом. Вона ще й надзвичайно креативна у її найрізноманітніших проектах. Байдуже, чи то йдеться про спів із хором, чи її власний гурт Borderland, у котрому вона грає на індійській гармоніці, чи творчість як композиторки", - заявив член журі премії RUTH Бернгард Ганнекен, котрий є також програмним директором фестивалю TFF Rudolstadt. За словами Ганнекена, Садовська є визнаною в усьому світі багатогранною музиканткою.

Сама Садовська каже, що сприймає цю нагороду як важливий крок до здійснення своєї мрії, котра полягає в тому, "щоб про Україну знали, щоб нашу музику розпізнавали, щоб щоразу менше було моментів, коли треба пояснювати, що ми - не діалект, не частина, що ми - це ми!"

Перш ніж отримати нагороду і виступити на фестивалі TFF Rudolstadt із двома концертами шостого та сьомого липня, Садовська відвідає Київ. Сьогодні, 5 липня, мисткиня презентує в українській столиці композицію "Чорнобиль. Жнива" разом із американським струнним квартетом Kronos Quartet.

Довідка. Мар’яна Садовська - українська співачка і музикантка. Народжена у Львові. Зараз живе і працює у Німеччині.