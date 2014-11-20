У США представили "нормальну" Барбі

Дизайнери "нормальної" Барбі додали ляльці форми і типові жіночі дефекти, повідомляє Дзеркало тижня із посиланням на The Washington Post.

У створеній Миколою Лэммом ляльки Леммілі є кілька зайвих кілограмів, а її обличчя без макіяжу. В упаковці до ляльки додаються навіть спеціальні наклейки з малюнками прищиків, розтяжок або подряпин. Ноги ляльки коротші, ніж у звичайній Барбі, а обличчя у неї середньостатистичної 19-річної дівчини.

Лемм пояснив, що придумав іграшку, оскільки хотів довести, що "реальність може бути прекрасною".

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Автор ляльки хоче, щоб молоді дівчата почали більше думати про те, що вони люблять і що вони роблять, а не лише про те, як вони виглядають. "Так що, якщо у них є лялька, яка виглядає, як усі, вони не будуть зосереджуватися на тому, який у неї вигляд", - сказав він.

"Я думаю, що не лише діти, але й ми, дорослі, намагаємося втекти від реальності - дивимося фільми, граємо у відеоігри, витрачаємо наш час на телефони весь час. Але я хотів показати, що життя прекрасне і реальність - це все, що у нас є", - сказав дизайнер.

Він також пояснив, що його пристрасть до проекту викликана і тим, що він пережив якусь невпевненість у собі сам.

Для створення Леммілі новатор отримав "народне фінансування. Він хотів спочатку залучити 95 тисяч доларів, але у підсумку отримав 501 тисячу доларів. Також дизайнер отримав 22 тисячі замовлень.

Дизайнер також хоче створити ляльку Кена трохи лисуватого, кремезного і з животом. До ляльки будуть додаватися наклейки - волосся на грудях і плями бруду. "Ми все ще працюємо над цим", - сказав Лемм.

Раніше УНІАН повідомляв, що ляльку Путіна планують продати за мільйони доларів.