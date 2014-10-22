Ляльку Путіна планують продати за мільйони доларів

Байі "вдягнув" Путіна у чорний костюм, а голова президента РФ постійно рухається та падає, наче "на межі сну". Стіл, за яким він підписує документ про анексію півострову, прикрашений гасовою лампою.

За словами самого автора ляльки російського президента, продаж цього моторошного лоту може принести йому мільйони доларів, пише The Independent, який цитує ТСН.

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В описі лоту на сайті акційного дому Брекера, новий шедевр Байі був поданий, як "унікальний сучасний автомат, який зображає значну політичну подія".

"Путін сидить на висоті 20 дюймів за письмовим столом та підписує "Договір про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації"… Фігура рухається у супроводі традиційного російського вальсу", - описали ляльку Путіна в акційному домі.