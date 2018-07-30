Абітурієнтка педуніверситету прийшла на іспит у весільній сукні (фото)

12:44, 30 липня 2018
Курйози
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Адміністрація університету абітурієнтку до іспитів допустила / фото 0352.ua

Про це пише 0352.ua. Здивованим викладачам Іванна пояснила, що дата іспиту та одруження співпали, тому на екзамен вона завітала разом з чоловіком та дружками.

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Адміністрація університету абітурієнтку до іспитів допустила, а також привітала молодят з одруженням і вірним вибором закладу вищої освіти.

Раніше у США дівчина прийшла на випускний з картонною копією улюбленого актора - Дені Де Віто.

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Теги: #Тернопіль#весілля