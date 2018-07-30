Абітурієнтка педуніверситету прийшла на іспит у весільній сукні (фото)

В абітурієнтки співпали одразу два свята – весілля та вступний іспит у магістратуру.

Абітурієнтка педуніверситету Іванна Снігур прийшла на іспит до вишу у весільній сукні.

Про це пише 0352.ua. Здивованим викладачам Іванна пояснила, що дата іспиту та одруження співпали, тому на екзамен вона завітала разом з чоловіком та дружками.

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Адміністрація університету абітурієнтку до іспитів допустила, а також привітала молодят з одруженням і вірним вибором закладу вищої освіти.

Раніше у США дівчина прийшла на випускний з картонною копією улюбленого актора - Дені Де Віто.