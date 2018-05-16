У США дівчина прийшла на випускний з картонною копією актора (відео)

11:21, 16 травня 2018
Курйози
2639 0

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Придбала її дівчина в Інтернеті разом зі скутером, який допомагав переміщати фігуру. Американка розповіла, що Де Віто її улюблений актор, тому навіть з його копією на випускному відчувала себе щасливою.

Читайте такожДівчина оригінально повідомила про свою вагітність батькові дитини (фото)

Раніше повідомлялося, що в Китаї наречена проламала стелю, кидаючи букет.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #США#актор