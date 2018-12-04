Пенсіонер хотів офіційно "скинути" зайвих 20 років задля знайомств у Tinder

За словами чоловіка, він відчуває себе на 20 років молодше і тому просив владу змінити дату його народження у документах з 1949-го на 1969-й.

У Нідерландах суд відхилив прохання 69-річного чоловіка, який просив змінити дату його народження у документах з 1949-го на 1969-й.

Таким чином, людина хотіла законно "омолодитися" на 20 років. Про це повідомляє The Guardian.

У рішенні суду зазначено, що законодавство Нідерландів передбачає, що права й обов'язки громадян наступають у певному віці. Йдеться про право голосу або обов'язки відвідувати школу.

Читайте такожУ Берліні пенсіонер погрожував дівчині пістолетом, щоб та поступилася місцем у метро

"Якби прохання пана Рателбанда було виконано, ці вікові вимоги стали б безглуздими", - повідомили у суді.

За словами чоловіка, він відчуває себе на 20 років молодше і тому просив владу змінити дату його народження у документах з 1949-го на 1969-й.

Чоловік стверджує, що завдяки офіційному "омолодженню" зможе залучити більше уваги в соцмережі Tinder, яку використовують для знайомств.

Рателбанд також заявив, що готовий відмовитися від пенсії заради зміни віку.

"Можна змінити ім'я, можна змінити стать. А чому не вік?" - сказав він.