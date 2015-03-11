ЗМІ: У Росії оштрафували за напад на поліцейських інваліда без руки, ноги та ока

Про це повідомляє місцеве видання NewsRoom24 з посиланням на прокуратуру Ленінського району міста.

За версією прокуратури, підсудний, будучи інвалідом 1 групи і маючи обмежені фізичні можливості (відсутні рука, нога, і одне око) відпочивав з друзями в одному з кафе Ленінського району де, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, порушував громадський порядок.

У зв'язку з цим, працівники кафе викликали співробітників поліції. Чоловік, продовжуючи вести себе агресивно, завдав співробітникові поліції кілька ударів. В подальшому, при посадці в патрульний автомобіль він продовжував свої хуліганські дії, вихопив у одного із співробітників поліції травматичний пістолет і здійснив постріл в заднє скло автомобіля.

Потім інвалід, прибувши на патрульному автомобілі на вулицю Дьяконова для проведення медичного огляду, знову завдав співробітникові поліції удар в область обличчя і паху, - рукою, ногою і тростиною.

Читайте такожУ США безногий інвалід викрав автомобіль з автосалонуПотім підсудний, стоячи біля патрульного автомобіля, нібито вийняв у себе протез ока і з силою кинув його на асфальт, від чого протез розбився, зі словами, що все «повісить» на співробітників поліції.

Аналогічні дії підсудним були здійснені і в приміщенні слідчого відділу по Ленінському району СУ СК РФ у Нижегородській області.

Чоловік був засуджений до штрафу 5 тисяч рублів.