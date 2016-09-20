"Чого такий серйозний?": Путін пообіцяв працівникам "Калашнікова" гарний настрій (відео)

Відео виступу Путіна перед працівниками концерну опублікував телеканал RT.

"Концерн буде розвиватися, у вас у зв'язку з цим буде гарний настрій, з яким ви будете на роботу ходити, а потім з таким же настроєм на роботу повертатися", - висловив надію Путін.

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"Чого ти такий серйозний?" - тут же звернув він увагу на вираз обличчя одного з працівників, який залишився за кадром.

"Не вірить", - припустив він і розсміявся разом з присутніми. Путін також сам зобразив вираз обличчя працівника.

Як повідомляв УНІАН, у травні прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в ході візиту в Крим у відповідь на запитання пенсіонерів про індексацію пенсій побажав їм гарного настрою: "Просто грошей немає зараз. Знайдемо гроші - зробимо індексацію. Ви тримаєтеся тут, всього доброго, гарного настрою і здоров'я", - сказав прем'єр. Ці слова стали популярним мемом в інтернеті.