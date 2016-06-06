Грошей нема, гарного вам настрою: Слєпаков у новій пісні познущався над Медведєвим (відео)

Пісня Слєпакова називається "Звернення до народу".

"Я радий повідомити вам підсумки роботи останніх років: результати є, просто грошей немає", - співає Слепаков.

Фразою "просто грошей немає" закінчується кожен куплет, а в приспіві Слєпаков бажає слухачам гарного настрою.

"Ви тримайтеся", - цитує Слєпаков Медведєва у приспіві.

Медведєв у ході візиту в Крим відповів на запитання пенсіонерів про індексацію пенсій. "Просто грошей немає зараз. Знайдемо гроші - зробимо індексацію. Ви тримаєтеся тут, всього доброго, гарного настрою і здоров'я", - сказав прем'єр. Ці слова стали популярним мемом в інтернеті.

Зазначимо, раніше Слєпаков записав пісню "Звернення до акціонерів ВАТ "Газпром". Її слова стали крилатими - "це наш спільний газ, а мрії збуваються тільки у вас".