"Кажу як практик": геєборець Мілонов шокував світ своїм зізнанням про гомосексуальність педофілів

Одіозний депутат російської Держдуми Віталій Мілонов на одному із телевізійних ток-шоу заявив про гомосексуальність 80% педофілів "як практик". Відео із такою заявою політика у Twitter опублікував блогер Рустем Адагамов.

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«А ви знаєте, що 80% педофілів гомосексуальні? Я вам це кажу як практик», - сказав Мілонов.

Милонов: «А вы знаете, что 80% педофилов гомосексуальны? Я вам это говорю как практик». pic.twitter.com/EDQAxyyM46 — Рустем Адагамов (@adagamov) March 28, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, одіозному депутату Держдуми Віталію Мілонову, який порівняв Україну з Африканською Республікою Габон, заборонений в'їзд у країну.

"Повідомляємо, що станом на сьогодні в кримінальних провадженнях, які розслідуються слідчими органами безпеки, повідомлення про підозру вказаному вами громадянину не здійснювалося, кримінальне провадження щодо нього не починалися і не розслідувалися. Вказаному вами громадянину заборонений в'їзд на територію України органами СБУ", — повідомили у СБУ.