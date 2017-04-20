Топ-3 сумнівних суддівств "сліпого" арбітра Кашшаї (відео)

В останньому матчі Реал – Баварія, який називають одним з найскандальніших в історії футболу, Кашшаї зробив відразу кілька фатальних помилок.

Українські вболівальники також пам'ятають цього арбітра в матчі Англія – Україна, в якому Кашшаї не зарахував гол Девіча, чим перекреслив можливість нашої збірної продовжувати участь у Євро-2012.

УНІАН пропонує згадати три найскандальніших суддівства Кашшаї.