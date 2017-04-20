Топ-3 сумнівних суддівств "сліпого" арбітра Кашшаї (відео)
15:49, 20 квітня 2017Курйози
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Угорський футбольний арбітр Віктор Кашшаї вже не перший раз викликає обурення вболівальників своїм неоднозначним суддівством.
В останньому матчі Реал – Баварія, який називають одним з найскандальніших в історії футболу, Кашшаї зробив відразу кілька фатальних помилок.
Українські вболівальники також пам'ятають цього арбітра в матчі Англія – Україна, в якому Кашшаї не зарахував гол Девіча, чим перекреслив можливість нашої збірної продовжувати участь у Євро-2012.
УНІАН пропонує згадати три найскандальніших суддівства Кашшаї.
Топ-3 сумнівних суддівство "сліпого" арбітра Кашшаї
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