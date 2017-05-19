Найбезглуздіші і відверті вбрання зірок Каннського кінофестивалю (відео)
14:07, 19 травня 2017Курйози
1943 0
Зірки 70-го Каннського кінофестивалю з усіх сил намагалися здивувати.
Знаменитості намагалися зробити все, щоб потрапити в об'єктиви камер / Фото REUTERS
Червона доріжка – це можливість показати себе у всій красі.
Серед знаменитостей виявилися любительки сміливих розрізів і декольте, фанатки гіпюру, балетних пачок, а хтось навіть постав в образі котушки з нитками.
Читайте такожЗірки на кінофестивалі у Каннах (фотогалерея)
Найбезглуздіші і відверті вбрання зірок Каннського кінофестивалю
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter