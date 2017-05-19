Найбезглуздіші і відверті вбрання зірок Каннського кінофестивалю (відео)

Зірки 70-го Каннського кінофестивалю з усіх сил намагалися здивувати.

Червона доріжка – це можливість показати себе у всій красі. Серед знаменитостей виявилися любительки сміливих розрізів і декольте, фанатки гіпюру, балетних пачок, а хтось навіть постав в образі котушки з нитками. Читайте такожЗірки на кінофестивалі у Каннах (фотогалерея) Читайте такожкінофестивалі

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