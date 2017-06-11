У Мережі стає популярним новий флешмоб - із "живим" снарядом (відео)

Американська модель і фітнес-блогер Алісія Грін пропонує використовувати під час тренування самий незвичайний спортивний снаряд - власного собаку.

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Побачивши відео Алісії, деякі її послідовники придумали й інші оригінальні вправи з "живим" снарядом. А потім взагалі в мережі стартував новий флешмоб #SquatYourDog, що перекладається як "присідай зі своїм собакою".