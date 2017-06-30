В Уельсі шукають власника лотерейного квитка, який виграв мільйон

Організатори лотереї EuroMillions ведуть пошуки власника незатребуваного виграшу в розмірі мільйон фунтів (майже $1,3 млн). Приз випав на лотерейний квиток, придбаний в графстві Мертир-Тідфіл в південному Уельсі, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожПенсіонер зірвав найбільший джекпот в історії лотерей Нью-ЙоркаУ власника щасливого квитка залишається час затребувати мільйон фунтів до 2 серпня. Після цього терміну квиток буде анульований.

"Ми закликаємо всіх ще раз перевірити свої старі квитки або пошукати, чи не завалявся десь квиток EuroMillions", - сказав Енді Картер, головний радник Національної лотереї.

"Цей приз може змінити комусь життя і зробити мрії реальністю", - нагадав він.

Якщо до 2 серпня ніхто не зажадає виграш, мільйон фунтів з нарахованими на них відсотками буде спрямований на проекти, що фінансуються Національною лотереєю по всій Британії.