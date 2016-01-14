У Каліфорнії шукають власника лотерейного квитка на $1,5 мільярда

Ім'я володаря щасливого квитка поки невідоме. Найближчим часом стане відомо, чи були продані інші виграли квитки популярної лотереї.

Це найбільший лотерейний виграш за всю історію США. Однак отримати всю суму відразу переможець все одно не зможе, повідомляє Російська служба ВВС.

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Згідно з правилами Powerball, весь розмір виграшу можна отримати тільки в розстрочку протягом 30 років, або ж отримати одноразову виплату на набагато меншу суму - в 930 млн доларів.

Крім того, з суми виграшу буде утримано федеральний податок у розмірі 39,6% і податки штату, в якому був проданий квиток.

Лотерея Powerball проводиться в 44 штатах, федеральному окрузі Колумбія, на американських Віргінських островах та в Пуерто-Ріко. Ціна квитка становить два долари.