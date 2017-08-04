"Баржа Гройсмана": херсонські кавуни показали після довгої мандрівки (фото, відео)

У Переяславі-Хмельницькому починають розвантажувати баржу з кавунами, що прибула з Херсонщини.

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Журналісти ТСН побачили, як тент, яким був накритий вантаж, відкрили. Там ящики з ягодами, на перший огляд, були цілими та неушкодженими. Хоча протягом мандрівки лунали численні припущення, що кавуни подорожі не витримають.

За мандрівкою кавунів, яку помпезно анонсував прем'єр-міністр Володимир Гройсман, уся країна стежила в інтернеті. Увесь тиждень користувачі соцмереж жартували, створювали фотожаби. Баржі навіть завели власний Twitter.