"Баржа Гройсмана": херсонські кавуни показали після довгої мандрівки (фото, відео)
12:05, 04 серпня 2017Курйози
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Багато хто вважав, що ягоди не витримають поїздки.
У Переяславі-Хмельницькому починають розвантажувати баржу з кавунами, що прибула з Херсонщини.
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Журналісти ТСН побачили, як тент, яким був накритий вантаж, відкрили. Там ящики з ягодами, на перший огляд, були цілими та неушкодженими. Хоча протягом мандрівки лунали численні припущення, що кавуни подорожі не витримають.
За мандрівкою кавунів, яку помпезно анонсував прем'єр-міністр Володимир Гройсман, уся країна стежила в інтернеті. Увесь тиждень користувачі соцмереж жартували, створювали фотожаби. Баржі навіть завели власний Twitter.
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