У Китаї на кілометр дороги поклали понад 600 лежачих поліцейських (відео)

16:22, 13 вересня 2017
Курйози
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Штучні нерівності встановлені з інтервалом всього в 1,5 м.

Це змушує водіїв рухатися на мінімальній швидкості / скріншот

Дорожні робітники в Китаї встановили понад 600 лежачих поліцейських на дорозі протяжністю 1 км, повідомляють Global Times.

Штучні нерівності встановлені з інтервалом всього в 1,5 м, що змушує водіїв рухатися на мінімальній швидкості.

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Видання опублікувало відео проїзду автомобілів по дорозі. Для чого знадобилося будівельникам встановлювати таку кількість лежачих поліцейських, видання не повідомляє.

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Теги: #дорога у Китаї#лежачі поліцейські на дорозі у Китаї