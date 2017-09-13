У Китаї на кілометр дороги поклали понад 600 лежачих поліцейських (відео)

Дорожні робітники в Китаї встановили понад 600 лежачих поліцейських на дорозі протяжністю 1 км, повідомляють Global Times.

Штучні нерівності встановлені з інтервалом всього в 1,5 м, що змушує водіїв рухатися на мінімальній швидкості.

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Видання опублікувало відео проїзду автомобілів по дорозі. Для чого знадобилося будівельникам встановлювати таку кількість лежачих поліцейських, видання не повідомляє.