У Китаї на кілометр дороги поклали понад 600 лежачих поліцейських (відео)
16:22, 13 вересня 2017Курйози
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Штучні нерівності встановлені з інтервалом всього в 1,5 м.
Це змушує водіїв рухатися на мінімальній швидкості / скріншот
Дорожні робітники в Китаї встановили понад 600 лежачих поліцейських на дорозі протяжністю 1 км, повідомляють Global Times.
Штучні нерівності встановлені з інтервалом всього в 1,5 м, що змушує водіїв рухатися на мінімальній швидкості.
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Видання опублікувало відео проїзду автомобілів по дорозі. Для чого знадобилося будівельникам встановлювати таку кількість лежачих поліцейських, видання не повідомляє.
Do you dare to try this bumpy road? This one-kilometer stretch of road is full of speed bumps, which are placed every 1.5 meters apart pic.twitter.com/MixvzfYNQo— Global Times (@globaltimesnews) September 13, 2017
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