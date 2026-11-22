За непідтвердженою інформацією, по магазину вдарили дроном.

Російські окупанти атакували супермаркет у Вишневому під Києвом. Одна людина загинула, троє поранені. Про це повідомив у телеграм голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

"Люди просто прийшли до магазину за продуктами. Звичайний похід за покупками обернувся трагедією через російську атаку. Ворог цілеспрямовано тероризує мирне населення, атакує цивільні об'єкти та саме життя людей", - написав він.

Як повідомляє місцевий паблік "Вишневе Новини", росіяни вдарили по магазину мережі "Новус".

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Чим саме били росіяни, не уточнюється, але за повідомленнями, над містом літають "Шахеди". Також на деяких опублікованих кадрах видно діру, яку засіб ураження пробив в даху магазина.

Російські удари по Україні

Як писав УНІАН, унаслідок удару російського безпілотника по п’ятиповерховому будинку в Димері 22 листопада загинули щонайменше дві людини, серед яких 18-річний юнак, поранено чотирьох осіб. Крім того, не виходять на зв’язок щонайменше 11 людей, серед них двоє дітей, поліція повідомляє про 15 зниклих безвісти.

Внаслідок атаки було зруйновано цілий під’їзд будинку, пошкоджено сусідні будівлі, а рятувальники, поліцейські та інші екстрені служби продовжують розбір завалів і пошук людей.

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