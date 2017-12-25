Американський міністр отримав на Різдво пакунок з кінським перегноєм

Напередодні Різдва міністру фінансів США Стівену Мнучіну невідомі підкинули великий пакунок загорнутий у подарунковий папір.

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Щоб перевіряти підозрілий «подарунок» викликали вибухо-технічну службу. Після перевірки виявилося, що в пакунку знаходиться кінський перегній, повідомляє NBC4.

Також в коробці знаходилася листівка адресована Мнучіну та Трампу. Як зазначає видання, листівка не містила жодних погроз, але в ній були негативні коментарі щодо податкової реформи Трампа.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп підписав законопроект про податкову реформу, що передбачає значне урізання оподаткування для корпорацій і багатих американців.