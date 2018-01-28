Ілон Маск анонсував вогнемет "для захисту від зомбі"

Маск спростував чутки про роботу над підготовкою зомбі-апокаліпсису, щоб підняти попит на "зброю".

Ілон Маск анонсував надходження в продаж безпечних вогнеметів нового покоління, здатних "запалити будь-яку вечірку". Їх буде продавати одна з компаній Маска - The Boring Company.

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Про це засновник компаній Tesla і SpaceX написав на своїй сторінці в Twitter.

Також Маск додав, що вогнемет може стати в нагоді у разі зомбі-апокаліпсису, а якщо він не спрацює проти "орди мерців", бізнесмен обіцяє повернути гроші.

"Коли трапиться зомбі-апокаліпсис, ви будете раді, що купили вогнемет. Або він врятує вас від орди мерців, або ми повернемо гроші!", - написав Маск.

When the zombie apocalypse happens, you'll be glad you bought a flamethrower. Works against hordes of the undead or your money back! — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2018

Пізніше бізнесмен написав ще кілька постів, присвячених вогнемету. Він закликав не купувати його, потім додав: "якщо, звичайно, ви не хочете повеселитися".

Потім Маск спростував чутки про роботу над підготовкою зомбі-апокаліпсису, щоб підняти попит на зброю.

The rumor that i'm secretly creating a zombie apocalypse to generate demand for flamethrowers is completely false — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2018

За перші кілька годин були зарезервовані дві тисячі вогнеметів вартістю 500 доларів. Усього 20 тисяч вогнеметів.

До вогнемету The Boring Company пропонує також придбати вогнегасник за 30 доларів. "Звичайно, можна купити і дешевше десь ще, але у цього крутий стікер, а кнопка для зручності прямо зверху", - сказано на сайті компанії.