Парад живих мерців: у Ріо відбулася видовищна хода зомбі (фото, відео)

11:56, 03 листопада 2017
Світ
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Дехто з учасників на підготовку до дійства витратив місяці.

У бразильському місті Ріо-де-Жанейро провели моторошний парад зомбі, який приурочений до традиційного християнського свята - Дня усіх померлих, йдеться у сюжеті ТСН.

Дехто з учасників параду розповів журналістам, що на підготовку до дійства витратив місяці.

Раніше найбільша у світі хода зомбі також відбулася у Латинській Америці. Парад мерців у Мехіко відвідали 10 тисяч людей.

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