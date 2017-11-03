Парад живих мерців: у Ріо відбулася видовищна хода зомбі (фото, відео)
11:56, 03 листопада 2017Світ
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Дехто з учасників на підготовку до дійства витратив місяці.
У бразильському місті Ріо-де-Жанейро провели моторошний парад зомбі, який приурочений до традиційного християнського свята - Дня усіх померлих, йдеться у сюжеті ТСН.
Дехто з учасників параду розповів журналістам, що на підготовку до дійства витратив місяці.
Раніше найбільша у світі хода зомбі також відбулася у Латинській Америці. Парад мерців у Мехіко відвідали 10 тисяч людей.
У Ріо-де-Жанейро провели моторошний парад зомбі
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