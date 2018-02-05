Білоруські прикордонники назвали топ-5 найбезглуздіших курйозів за 2017 рік (відео)

У перелік курйозних випадків увійшла контрабанда сигарет і перетин кордону автостопом.

Білоруські прикордонники назвали топ-5 найбезглуздіших курйозів за 2017 рік. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі Держприкордонкомітету Білорусі.

Найсмішнішим визнаний випадок контрабанди, коли водій спробував перевезти в багажнику тещу в Україну. Інцидент стався 9 листопада 2017 року, транспортній засіб зупинили в пункті пропуску "Веселівка".

Жінка перебувала під шаром одягу в багажнику автомобіля. Пізніше прикордонники з'ясували, що термін дії її паспорта закінчився в березні 2015 року. У зв'язку з цим, вся сім'я вирішила здійснити такий план, який не увінчався успіхом.

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Також у рейтингу найбільш безглуздих випадків виявилися й інші інциденти. Так, громадянин Латвії у пункті пропуску "Григоровщина" намагався прорватися через кордон. Чоловік збив шлагбаум і проїхав через засоби примусової зупинки, пошкодивши колеса.

Львів'янин 9 грудня 2017 року також зробив дуже дивний вчинок у пункті пропуску "Мокрани". Він несподівано розвернувся і без дозволу хотів потрапити на українську територію. На вимогу прикордонників зупинитися він спробував втекти і чинив опір, але був затриманий. Пізніше він пояснив, що щось забув вдома.

Також в перелік курйозних випадків увійшла контрабанда сигарет і перетин кордону автостопом.