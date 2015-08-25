Китайські журналісти виявили опудало замість російського прикордонника

22:47, 25 серпня 2015
Курйози
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Китайське інтернет-видання Хуаньцю опублікувало кілька фотографій, зроблених під час візиту журналістів на будівництво залізничного мостового переходу Ніжнєлєнінське - Тунцзян через Амур.

фото: news.voc.com.cn

Один з репортерів зауважив, що на прикордонній вишці з російського боку встановлено опудало, одягнене у форму вартового, передає tjournal.

Також видання зазначило, що безлюдний берег на російській стороні річки контрастує з китайським, де будівництво моста Ніжнєлєнінське - Тунцзян між Росією і Китаєм завершено на 60%.

фото: news.voc.com.cn
фото: news.voc.com.cn
фото: news.voc.com.cn

Інформація про те, що замість прикордонників на деяких ділянках російського кордону встановлені опудала, з'являється в ЗМІ не вперше. Наприклад, в 2012 році великий резонанс в мережі викликало висловлювання актора Олександра Михайлова, який заявив, що на кордоні з Китаєм в Забайкаллі стоїть «величезна кількість муляжів».

За словами офіційного представника Прикордонного управління ФСБ Росії по Забайкальському краю, «забайкальських прикордонників вельми здивувала несподівана заява російського актора».

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