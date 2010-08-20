Завтра в київському зоопарку - День дрібного хижака

Завтра, 21 серпня, у столичному зоопарку пройде День дрібного хижака.

Як повідомили УНІАН у прес-службі зоопарку, основні заходи відбудуться на центральній алеї Київського зоопарку біля сцени з 11-ти до 15-ти години.

Цього дня відвідувачі зможуть познайомитися з лисицями, скунсами, єнотами, корсаками, куницями, єнотоподібними собаками та іншими представниками дрібних хижаків, пізнати багато нового і незвичайного про цих тварин.

Дрібних хижаків зоопарку цього дня чекає святкове харчування, а гостей - захоплююча зоовікторина з призами, конкурс малюнків і спектакль-гра для дітей від столичних аніматорів, відзначили в прес-службі.

День дрібного хижака проводитися к Київському зоопарку в рамках Міжнародного року біорізноманітності.