Сили оборони успішно уразили РЛС на аеродромі під Ростовом (відео)

Радіолокаційна станція "Небо-М" знаходилася на відстані 175 км від лінії фронту.

Біля російського аеродрому "Міллерово" у Ростовській області успішно уражено мобільний радіолокаційний комплекс "Небо-М". Про це йдеться у повідомленні Угрупування Об’єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, 429 бригада "АХІЛЛЕС" спільно з 43 окремою артилерійською бригадою уразили радіолокаційну станцію "Небо-М" поблизу аеродрому "Міллерово" у Ростовській області РФ. З цього аеродрому російські загарбники регулярно запускають ударні дрони "Шахед".

Ця станція розташовувалась на відстані близько 175 км від лінії бойового зіткнення. Орієнтовна вартість комплексу - 100 млн доларів.

"Результат ураження: втрата можливості своєчасно виявляти наші повітряні цілі противником", - пояснюється в оприлюдненому відео ураження РЛС.

Як засвідчує оприлюднене відео, російську РЛС уражено українським баражуючим боєприпасом RAM-2X.

Удари по аеродрому "Міллерово"

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня 2026 року Сили оборони пошкодили винищувач МіГ-29 на аеродромі "Міллерово".

У ніч на 30 серпня у Міллерово уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. Зафіксовано пожежу.

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