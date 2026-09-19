Нейтральна Швейцарія ухвалила нову стратегію безпеки через війну в Україні

Швейцарія вирішила підготувати потенціал на випадок збройного нападу.

На тлі війни Росії проти України Швейцарія ухвалила нову стратегію національної безпеки, спрямовану на підготовку країни до "дедалі нестабільнішого" міжнародного середовища.

У новый стратегії швейцарська влада визначила три основні пріоритети: зміцнення стійкості держави, економіки та суспільства; покращення захисту цивільного населення, установ і критичної інфраструктури; а також посилення обороноздатності, передає Anadolu.

Уряд країни заявив, що ситуація з міжнародною безпекою стала нестабільною і мінливою: кінця війні Росії проти України "наразі не видно", а кількість кібератак, операцій із впливу та інших гібридних загроз зростає. Швейцарія також повинна реагувати на ризики безпеці, вважають урядовці.

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Зазначається, що нова стратегія містить 10 цілей і 46 заходів, що надають пріоритет протидії загрозам, які уряд вважає найбільш імовірними: гібридним атакам та організованій злочинності всередині країни.

Щодо оборони, влада заявила, що Швейцарія повинна бути здатною ефективно протистояти збройному нападу, зокрема шляхом завчасного створення необхідного потенціалу та налагодження співпраці з країнами-партнерами.

Швейцарія та війна в Україні

Країна приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, хоча це викликало серйозні дискусії щодо її традиційного нейтралітету.

Важливим кроком стала організація Глобального саміту миру у Бюргенштоці 15–16 червня 2024 року. У ньому взяли участь представники понад 90 країн та міжнародних організацій; учасники обговорювали принципи майбутнього мирного процесу щодо України.

Але позиція Берна щодо мирних ініціатив не завжди повністю збігається з позицією Києва. У вересні 2024 року МЗС України висловило розчарування рішенням Швейцарії підтримати китайсько-бразильську мирну ініціативу, яка була створена за підказки Кремля.

Швейцарія також продовжує приймати українців, які виїхали через війну: у 2026 році країна продовжила дію статусу тимчасового захисту для українців до березня 2028 року, але змінивши правила для нових заявників.

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