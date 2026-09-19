'Втручається в наші справи': Путін виступив із новою порцією звинувачень на адресу України

Путін висунув нову претензію до України та повторив уже традиційну - про те, що Київ зриває мирні переговори.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито навмисно перешкоджає переговорам про припинення війни, а також втручається у парламентські вибори в Росії.

Виступаючи перед членами військово-промислової комісії, Путін підкреслив, що для Кремля ключовим завданням у сфері оборони залишається опора на "ядерну тріаду", що включає засоби наземного, морського та повітряного базування, і наголосив на необхідності вдосконалення системи протиракетної оборони, передає Reuters.

Щодо України Путін вкотре повторив свою улюблену мантру про те, що країна "давно скотилася до диктатури", маючи на увазі відсутність нових президентських виборів.

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"Українське керівництво, як відомо, не поспішає проводити вибори, але при цьому намагається втручатися в наші справи", – навели висловлювання Путіна російські ЗМІ. Однак при цьому він не надав жодних доказів своїх слів.

Путін також заявив, що удари України по російських об’єктах свідчать про нещирість пропозицій Києва провести переговори щодо припинення війни.

Вибори в РФ

18 вересня в РФ розпочалося триденне голосування на парламентських виборах. Путін очікує, що вони мають показати, що мільйони росіян підтримують війну проти України. Видання зазначило, що "Кремль, ймовірно, представить результати голосування як свідчення широкої громадської підтримки політики Путіна", особливо щодо його війни проти України.

При цьому, як зазначило Reuters, більшість кандидатів, які виступають проти війни, не були допущені до участі у виборах.

Крім того, диктатор розповів про нібито удар України по селу в окупованій частині Запорізької області, внаслідок якого загинув голова місцевої "виборчої" комісії. Видання зазначило, що згодом його посмертно нагородили російською державною нагородою.

Видання підкреслило, що Україна називає російське голосування "псевдовиборами", результат яких заздалегідь визначений.

Удари України по РФ

Україна суттєво посилила удари дронами по російських промислових об’єктах, розташованих на відстані до 3000 км від кордону, порушуючи тим самим постачання палива та впливаючи на інші аспекти повсякденного життя в Росії.

Окремим напрямком є удари по російській логістиці та об’єктах, пов’язаних із забезпеченням армії РФ.

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