На карті світу незабаром може з’явитися новий океан: розкол Африки прискорився

Розкол Африки на дві частини став практично неминучим.

Геологам давно відомо, що Африка рано чи пізно розколеться надвоє, але тепер дослідники з американського Колумбійського університету дійшли висновку, що цей процес просунувся набагато далі, ніж вважалося раніше.

Активна рифтова зона досягла "критичної" точки і незабаром розколеться. Якщо це станеться, на її місці виникне новий океан, пише HVG. Звісно, "незабаром" – поняття відносне: до цього моменту точно мине ще кілька мільйонів років. Однак за геологічними мірками це лише мить.

За словами Крістіана Роуена, вченого з університету, дані показали, що процес розколу в ураженій зоні просунувся далі, а земна кора там тонша, ніж хтось припускав раніше. Результати дослідники опублікували в науковому журналі Nature Communications.

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Найцікавіший аспект цього відкриття – те, яку роль ця територія відіграла в історії людства.

Що відомо про цей регіон

Кенійська рифтові зона Туркана багата на скам’янілості ранніх гомінідів, що вказує на те, що це місце могло бути ключовим для еволюції людини. Однак нове відкриття вказує на те, що цей регіон не обов’язково був важливішим за будь-яку іншу частину Африки – набагато ймовірніше, що геологічні процеси, які там відбувалися, створили надзвичайно сприятливі умови для збереження скам’янілостей.

Те, що Африка розколеться, насправді не дивно, адже континенти перебувають у безперервному русі, навіть якщо за людськими мірками це ледь відчутно. Понад 200 мільйонів років тому суша була об’єднана в єдиний суперконтинент, і, згідно з прогнозами вчених, у віддаленому майбутньому може утворитися подібний суперконтинент.

Там, де стикаються дві тектонічні плити, утворюються гори, а там, де вони віддаляються одна від одної, народжуються океани.

Чудовим прикладом останнього є Східноафриканський рифт. Африканська плита зараз розколюється на дві частини: західну, величезну Нубійську плиту, яка охоплює більшу частину континенту, та меншу Сомалійську плиту. До останньої належить значна частина східного узбережжя, а також острів Мадагаскар.

У ході нинішнього дослідження вчені зосередилися на одній із визначальних частин цієї системи – рифті Туркана, що простягається на кілька сотень кілометрів територією Кенії та Ефіопії. Дослідницька група проаналізувала раніше проведені в цьому регіоні сейсмічні вимірювання та розрахувала товщину земної кори в цьому місці.

На основі цього з’ясувалося, що в долині рифту товщина земної кори становить лише 13 кілометрів, на відміну від 35 кілометрів, що спостерігаються по краях.

Народження океану

Коли земна кора "потоншає" до 15 кілометрів, це стає переломним моментом, після якого шляху назад уже немає, і розкол континенту стає практично неминучим. Цей процес потоншання може завершитися через кілька мільйонів років, і саме тоді може народитися новий океан.

До цього моменту кора стоншиться настільки, що з глибин прорветься магма. Вона зібрається й охолоне, утворивши западину. Саме вона стане новим океанським дном, тоді як води Індійського океану хлинуть на цю територію.

Фахівці вважають, що ця територія перейшла у фазу витончення 4 мільйони років тому внаслідок тривалого активного вулканічного процесу. Цікаво, що це збігається за часом із віком найдавніших скам’янілостей гомінідів та інших свідчень, знайдених у цьому регіоні.

На думку дослідницької групи, це можливо тому, що, як тільки почалося витончення кори, прискорилося накопичення осадових порід, що створило ідеальні умови для детального збереження останків істот, які там мешкали. У майбутньому дослідники зосередяться на більш ретельному вивченні цього питання, щоб з’ясувати, яку роль насправді відіграв цей регіон в історії людства.

Раніше УНІАН повідомляв, що з затонулого підводного човна часів Першої світової війни почала просочуватися небезпечна речовина.

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