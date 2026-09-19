Китайці придумали революційний спосіб переробки нафти, що змінить індустрію

Нова технологія пропонує відмовитися від старого методу виварювання нафти.

Китайські дослідники розробили новий спосіб переробки сирої нафти, який у лабораторних умовах дозволив скоротити споживання енергії приблизно на 91%. Про відкриття пише видання Mediafax із посиланням на дослідження науковців із Далянського інституту хімічної фізики.

Традиційна переробка нафти передбачає її багаторазове нагрівання, випаровування та подальшу конденсацію, завдяки чому різні компоненти суміші розділяються. Китайські вчені запропонували відмовитися від значної частини цього енергоємного процесу. Розробку вони називають "молекулярним рафінуванням".

Замість нагрівання дослідники використовують спеціальні хімічні мембрани, які працюють як надзвичайно точні сита. Кожна з них пропускає певні молекули, водночас затримуючи інші. Як зазначає видання, завдання є складним через надзвичайно малу різницю між молекулами: у випробуваних речовин вона становила близько однієї сотої нанометра.

Відео дня

Після численних коригувань технологію випробували на суміші легкої малосірчистої нафти, яка містила 15 різних речовин. Система змогла розділити її на три групи цінних продуктів із коефіцієнтом вилучення від 85% до 90%.

Ключовою перевагою нового підходу стало різке зменшення енергоспоживання - на ті самі 91%.

Потенційний ефект від такої технології може бути значним. Водночас автори дослідження наголошують, що технологія поки залишається на лабораторному рівні.

"Дослідники поки не можуть сказати, чи можна буде виробляти та використовувати мембрани у достатньо великих масштабах, щоб змінити світову нафтопереробну промисловість", - йдеться у публікації.

Якщо розробку вдасться масштабувати, вона потенційно може одночасно зменшити витрати енергії, собівартість переробки та пов'язані з нею викиди.

Китайські відкриття

Як писав УНІАН, Китай запустив революційну систему для вилучення рубідію та цезію з відходів літієвого виробництва. Установка в провінції Цзянсі здатна переробляти до 500 тонн сировини на рік і забезпечує чистоту кінцевих продуктів понад 99,9%. Це дозволяє країні зменшити залежність від імпорту та використати власні ресурси для стратегічно важливих технологій.

Також ми розповідали, що китайські вчені виявили багате родовище золота у західній частині Тихого океану. Поклади утворилися навколо підводного гейзера, що викидає велику кількість мінералізованої води.

Вас також можуть зацікавити новини: