Україна успішно застосувала новий дрон-перехоплювач, - Зеленський (відео)

Під час повітряної атаки на Україну він збив російський рективний дрон "Герань-5".

В Україні створено і успішно застосовано новий дрон-перехоплювач. Військова контррозвідка Служби безпеки показала збиття у повітрі на великій швидкості російського реактивного дрона.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram. "Є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки у протидії реактивним "Шахедам". Створений і вже успішно застосований новий дрон-перехоплювач. Крок за кроком рухаємось, щоб дати Україні більше захисту", - повідомив Зеленський.

Крім того, президент подякував всім розробникам та виробникам, які щодня працюють над масштабуванням необхідної нам зброї.

Окремо глава держави подякував всім розробникам та виробникам зброї, усім інженерам та залученим експертам, які цілодобово працюють для створення протидії реактивним "Шахедам".

"Вже є кілька розробок, які довели свою ефективність реальним застосуванням і збиттям реактивних "Шахедів". Працюємо, щоб забезпечити системне застосування, постійну ефективність у збиттях і необхідне масове виробництво", - заявив Зеленський.

Українська зброя: новини

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Зеленський розповів, що дві компанії успішно пройшли бойові випробування за знищення ворожих "Шахедів". Тепер вивчається можливість максимального пришвидшення усіх випробувань і щоб зробити масове виробництво.

Також повідомлялось, що Україна почала використовувати літаки-радари від Швеції. Експерт Валерій Боровик зазначав, що користь від цього літака можна буде зрозуміти через певний час після початку використання.

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