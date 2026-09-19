Україна втрачає близько 27 тисяч військових убитими та пораненими на місяць, - Туск

Туск зазначив, що причина цього – нова тактика росіян, у якій ставка робиться на атаки реактивними безпілотниками.

Через нову російську стратегію, яка передбачає атаки реактивними безпілотниками, Україна щомісяця втрачає близько 27 тис. військових убитими та пораненими.

Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Польське радіо. Він зазначив, що "сталася одна зміна дуже негативного характеру – росіяни масово розгортають новий тип безпілотників – реактивні дрони, які рухаються з незрівнянно більшою швидкістю та працюють на великих висотах, перш ніж вразити цілі".

"Останнім часом щомісяця гине та отримує поранення 27 000 осіб, і це, на жаль, у найсумнішому сенсі цього слова, рекорд у цій війні. За такої тенденції зима в Україні дійсно може виявитися катастрофічною".

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Він зазначив, що мало хто готовий ефективно їм протистояти, зокрема й Польща.

Також Туск підкреслив, що мета Москви – знищити економіку та логістику України в якомога більших масштабах.

"Поки що – України", – сказав польський прем’єр.

За його даними, очікуються безперервні атаки дуже високої частоти та інтенсивності на 6 великих українських міст, включаючи знищення складів усіх видів продукції, що має першочергове значення для оборони країни, а також залізничної інфраструктури.

Він додав, що у зв’язку з цим існує реальний ризик того, що безпілотники чи ракети можуть потрапити на територію однієї або кількох країн НАТО, навіть завдавши шкоди.

"Але офіційна версія полягатиме в тому, що це збіг обставин і що немає підстав для будь-яких відповідних дій з боку НАТО", – припустив польський прем’єр.

Туск про переговори з РФ

Щодо мирних переговорів Туск заявив, що РФ не готова до припинення вогню без капітуляції України:

"Росія не готова до серйозних переговорів про припинення вогню, не кажучи вже про мир, без фактичної капітуляції України".

Туск додав, що, за отриманою ним інформацією, Росія "не зацікавлена в будь-яких серйозних переговорах, принаймні до кінця зими". Він зазначив, що Кремль переконаний, що зима буде "трагічно критичною" для України через плани Росії блокувати поставки та прикордонні переходи, руйнувати автомобільні та залізничні шляхи.

Як Україна переживе зиму

За словами Володимира Зеленського, взимку Україна може зіткнутися з двома основними сценаріями: переговори з Росією або подальша ескалація бойових дій. Президент також заявляв про ризик нової мобілізації в РФ.

Військовий експерт Маркус Райснер вважає, що Росія може спробувати використати зиму для посилення тиску на Україну, зокрема через удари по енергетиці та критичній інфраструктурі.

В ООН також попереджають про серйозні гуманітарні ризики, якщо російські атаки призведуть взимку до масштабних перебоїв з електроенергією та водопостачанням.

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