НАТО може не впоратися з масштабною ракетною атакою Росії, - президент Латвії

За словами Рінкевичса, нинішні підходи Європи до підготовки до повітряної війни можуть втратити актуальність уже до середини наступного року.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що НАТО не встигає за темпами розвитку технологій повітряних атак, які спостерігаються під час російсько-української війни. Таку заяву він зробив в інтерв’ю The Guardian.

"Ми бачимо, що системи протиповітряної оборони, захисту від дронів та протиракетної оборони зазнають серйозних проблем. І давайте будемо відвертими. Такі проблеми є в України. Такі проблеми є у всієї Європи та у НАТО", – сказав Рінкевичс журналістам.

За словами президента Латвії, нинішні підходи Європи до підготовки до повітряної війни можуть втратити актуальність уже до середини наступного року. Він вважає, що якщо Росія вирішить запустити кілька ракет по території НАТО, це може стати серйозним випробуванням для багатьох країн.

Відео дня

"Якщо Росія вирішить запустити кілька ракет на цю територію, я думаю, що сьогодні для багатьох країн це стане серйозним викликом, з яким буде важко впоратися", – підкреслив Рінкевичс.

Також президент Латвії додав, що не очікує прямого військового вторгнення Росії в країни НАТО. Однак він закликав союзників по альянсу бути готовими до гібридних атак.

У Словаччині відмовилися допомагати союзникам по НАТО у разі війни з РФ

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не хоче, щоб його країна була втягнута у військовий конфлікт відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору. Він розкритикував європейських лідерів і поставив під сумнів, з ким саме НАТО має воювати.

За словами словацького прем’єра, він як глава уряду робитиме все, щоб країна не була втягнута у військовий конфлікт.

Вас також можуть зацікавити такі новини: