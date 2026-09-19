Перші iPhone 18 Pro Max контрабандисти вже спробували завезти до України (фото)

Загалом прикордонники вилучили 8 смартфонів орієнтовною вартістю близько 850 тис. грн.

В Україні лише вчора стартували офіційні продажі нової лінійки iPhone 18, а на кордоні вже зловили контрабандистів при спробі ввезти 8 найдорожчих моделей.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram-каналі. "У пункті пропуску "Нижанковичі" прикордонники спільно з митниками зафіксували два випадки переміщення незадекларованих смартфонів", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що у двох автомобілях Volkswagen, якими з Польщі прямували жителі Львівщини, знайшли по чотири iPhone 18 Pro Max. При цьому водії пояснили, що телефони призначалися для "особистого користування".

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"Загалом вилучили вісім смартфонів орієнтовною вартістю близько 850 000 гривень. За обома фактами митники склали протоколи, техніку передали на склад митниці", - додали в ДПСУ.

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9 вересня компанія Apple провела велику презентацію новинок. Головним анонсом став перший iPhone з гнучким екраном. Флагманські iPhone 18 Pro також отримали чимало нововведень, а ось базову версію перенесли на 2027 рік.

Пристрої представлені в чотирьох кольорах: Black, Glacier, Silver і Burgundy. Ціни зросли на $100: тепер базовий iPhone 18 Pro на 256 ГБ коштує 1199 доларів, а Pro Max – 1299 доларів.

Раніше, 18 серпня, народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Державна податкова служба (ДПС) почне перевірки магазинів у соцмережах задля виявлення незареєстрованого бізнесу та продажів без використання РРО/ПРРО.

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