Контрнаступ під Лиманом триває, звільнено нові села, - Третій корпус

Військові кажуть, що росіяни мають тяжкі втрати вбитими та полоненими.

Збройні сили України продовжують наступальну операцію на Лиманському напрямку та звільняють нові населені пункти від російських військ. Про це в коментарі "Суспільному" повідомив начальник штабу, заступник командира Третього армійського корпусу Петро Горбатенко.

За його словами, протягом тижня українські військові продовжували просування, водночас ситуація на напрямку залишається складною. Російські війська не припиняють спроб атакувати українські позиції поблизу Лимана, Слов’янська та Краматорська.

Горбатенко зазначив, що російські війська продовжують діяти за звичною для них тактикою. За його словами, противник використовує "м'ясні штурми", авіацію та ударні безпілотники, зокрема завдаючи ударів по населених пунктах.

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Водночас українські підрозділи проводять наступальні дії в межах операції "Вівальді".

"Противник на даному відтинку є розбитий, дезорганізований, намагається перекидати туди для закриття прориву свої підрозділи спеціального призначення. Просто так само перемелюючи їх на м'ясо, не досягаючи жодного успіху. Російські генерали намагаються прикрити свою брехню, свій провал за рахунок людських життів", - зазначив офіцер.

За словами представника Третього армійського корпусу, українські військові вже відновили повний контроль над Яровою, Новоселівкою, Олександрівкою та селом Середнє. Також повідомлялося про звільнення Корового Яру. Водночас частину результатів операції військові поки не розкривають.

"Просто що не все можемо на даний момент розкривати і проговорювати", – пояснив Горбатенко.

Військовий додав, що операція триває, а її наступні етапи ще попереду. "Попереду буде ще як мінімум три, а можливо і більше", – сказав він.

За словами Горбатенка, українські сили намагаються діяти асиметрично, компенсуючи обмеженість людського ресурсу технологічними рішеннями. Зокрема, йдеться про координацію роботи безпілотників, артилерії, авіації, засобів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

Начальник штабу Третього армійського корпусу також заявив, що втрати російських військ на цьому напрямку є значними. Водночас точні дані про кількість загиблих, поранених і полонених військові планують оприлюднити пізніше.

Операція "Вівальді"

Як писав УНІАН, протягом останніх місяців Сили оборони України провели контрнаступальну операцію на Лиманському напрямку (Донеччина), яка розпочалася ще 22 травня. Українські сили, ймовірно, відрізали російський "виступ" над містом Лиман і потенційно повернули під контроль близько 199 кв. км території. Операція довго залишалася малопублічною, щоб не допомагати противнику, який потонув у власній брехні. Її результати стали очевидними восени, і аналітики назвали її однією з найважливіших атак року, що може затримати спроби РФ захопити міста "фортечного поясу" (Слов’янськ, Краматорськ).

Російське командування приховувало від Кремля реальний стан справ, тож 1 вересня Володимир Путін публічно хвалився вигаданими успіхами, зокрема нібито захопленням Святогірська. Насправді місто залишалося під контролем України (командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький навіть записав відео зі Святогірська). Пізніше українські сили зачищали "котел" з оточеними російськими підрозділами після перерізання виступу.

Повідомлялося, що в межах операції Третій армійський корпус завдав втрат елітному російському підрозділу БПЛА "Рубікон", паралізувавши його роботу: знищено логістику, склади, точки зльоту дронів та операторів. Командування РФ було змушене зняти "Рубікон" з цього напрямку.

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