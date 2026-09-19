Технологія 'Аріадна': Флеш розповів, як РФ шукає спосіб наводити Шахеди без супутників

Альтернативні моделі навігації постійно розвиваються.

Попри зручність та високу точність супутникової навігації, за якою зараз наводять більшість ударних та розвідувальних дронів, вона має серйозний недолік - вразливість до впливу засобів РЕБ. Тому згодом вона втратить актуальність, причому використовувати її припинять як українські військові, так і росіяни. Такий прогноз зробив радник президента Сергій Бескрестнов (Флеш).

Альтернативою, за його словами, є візуальна навігація. Але і вона має суттєвий недолік, адже сильно залежить від погоди.

"Найперспективнішою та найкрутішою системою є навігація за неоднорідностями магнітного поля Землі. Над нею зараз працюють найпередовіші компанії світу", - вважає радник.

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Він розповів, що поки така система у розробці, застосовуються інші варіанти. Зокрема, використовують навігацію за наземними радіомаяками. Він пояснив принцип роботи: на пристрої встановлюють приймаючі, на які поступає сигнал із трьох точок на землі. Далі математичні розрахунки показують місцезнаходження дрону, адже координати маячків відомі, а затримки сигналу можна виміряти. Флеш наголосив, що зараз Україна активно застосовує цю технологію під час запуску та польотів розвідувальних БПЛА. А росіяни почали робити це ще раніше: у 2022 році БПЛА "Зала" мали опцію орієнтації за маяками. Тепер вони пішли далі:

"У грудні 2025 року противник розповів про технологію навігації за маяками "Аріадна". Цей проєкт не був припинений, а розвивався весь цей час, і зараз противник розглядає варіанти встановлення системи як на "Шахедах", так і на КАБ (ракети)".

За словами Флеша, якщо система буде доведена до ладу, то це дозволить окупаційній армії орієнтуватися в глибині нашої території на відстані до 100 км. "А це можливість точно атакувати величезну частину України", - наголосив він.

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Як писав УНІАН, що у липні стало відомо, що противник почав застосовувати ударні дрони "Молнія", на яких немає жодної антени, але є камера та комп'ютер. Це значить, що вибір цілі та наведення на неї повністю автоматичні.

Україна також навчила дрони самостійно обирати та атакувати ціль. Такі дрони можуть виконувати завдання навіть коли росіяни глушать мобільний зв'язок і через це оператори втрачають можливості продовжити керування.

Інші загрози від РФ

Додамо, що після реактивних "Шахедів" росіяни можуть почати застосовувати дешеві крилаті ракети зі швидкістю 500-750 км/год. Як підкреслив Сергій Бескрестнов, для протидії цій майбутній загрозі потрібно робити українські дешеві ракети.

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