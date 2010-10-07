Екс-главу BP нагородили «за внесок у знищення тварин»

Колишнього главу нафтової компанії BP Тоні Хейворда в середу назвали лауреатом премії «гумовий Додо» - нагородою, що присуджується персонам, які «зробили найбільший внесок у знищення рідкісних видів тварин», передає CNN.

Цього року «гумовий Додо» - «премія» екологічної організації «Центр за біологічну різноманітність» - був присуджений вчетверте.

На думку екологів, Хейворд як глава BP був відповідальним за аварію в Мексиканській затоці, що викликала безпрецедентний в історії США розлив нафти, який завдав значної шкоди дикій природі регіону.

Птах Додо — персонаж книги «Аліса в Країні чудес» Льюїса Керрола, часто використовується як символ вимираючих видів тварин.

Газета.ру