ЗМІ: Ізраїльська розвідка може взяти на службу жуків і равликів

Ізраїльські й американські вчені проводять експерименти з різними комахами з метою їхнього використання у розвідувальних цілях в майбутніх військових конфліктах, пише Франческо Баттістіні на сайті газети Corriere della Sera.

«Шпигуни майбутнього? Таємна зброя, яку буде використано для збору інформації про іранські ядерні об'єкти? На перший погляд, це сотня звичайних равликів. Але, якщо придивитися до них трохи краще, можна помітити, що вони відрізняються від звичайних безхребетних: на кожному є клубок тонесеньких електродів, їх ще називають Buckypaper, листи нанотрубок з вуглецю. Саме завдяки цим електродам равлики, як і скарабеї та багато інших комах, у найближчому майбутньому можуть стати новим кордоном шпигунства», — стверджує журналіст.

Комахи та інші дрібні живі істоти можуть бути підключені до відеокамер, акустичних або газових сенсорів, систем спостереження, розпізнавальних пристроїв і будь-яких інших електронних систем. «Їх можна використовувати для будь-яких цілей, — пояснюють вчені з університету Бєєр-Шеви. - Щоб шпигувати за противником, вивчати місця катастроф, шукати людей під руїнами після землетрусів, живити медичне обладнання».

«Ізраїльські й американські вчені працюють в даній області вже багато років. Фінансування здійснюється в основному військовими відомствами. Під час спостережень за равликами дослідники прийшли до висновку, що за допомогою електродів, використовуючи глюкозу, яка міститься у гемолімфі, з них можна отримувати стільки енергії, скільки необхідно для тривалої та автономної роботи крихітних відеокамер або сенсорів телеспостереження. Поки від равликів можна отримати стільки енергії, скільки її міститься в батарейці ААА, але вчені вважають, що цей показник можна покращити», — йдеться у статті.

«Американські та ізраїльські вчені вивчають можливість використання комах, молюсків, навіть цвілі у розвідувальних цілях, для того, щоб не наражати на небезпеку життя військовослужбовців. По суті, живих мікророботів за допомогою спеціальних імпульсів можна направляти куди завгодно. Тільки б противник не застосував інсектицид...» — підсумовує автор статті.

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