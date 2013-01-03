Російський протодиякон запропонував об'єднати Новий рік і Різдво

Професор Московської духовної академії протодиякон Андрій Кураєв вважає, що потрібно об'єднати Різдво і Новий рік та святкувати обидва свята 1 січня. Таку заяву Кураєв зробив в ефірі радіостанції «Ехо Москви».

"Я сподіваюся, що з часом у нашій церкві вистачить мужності на прийняття радикального рішення, а саме - об'єднати Різдво і Новий рік, не перенести на новий стиль, як у католиків, а саме перенести на 1 січня дату святкування Різдва", - сказав він . Кураєв зазначив, що перенесення на 25 грудня, коли Різдво святкують католики і протестанти, викличе багато запитань у віруючих. "Будь-яка інша дата святкування Різдва породжує питання, на яке у нас не знаходиться відповідей. Якщо новий рік від Різдва Христового, то чому ж він вважається не з Різдва Христового? Якщо наша ера вважається від Різдва Христового, то чому маленький календар, дні всередині року вважаються з якоюсь іншою точки? Це не логічно. Тому якщо вже одного разу нам належить зміна календаря - вона напевно належить колись, я не знаю, в яких століттях, - краще переносити не на 25 грудня ", - пояснив він.

На думку Кураєва, однаково дивно відзначати Різдво як за тиждень до Нового року, так і на тиждень пізніше.