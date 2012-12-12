Новий рік буде теплим, Різдво - морозним

Бюро довгострокових прогнозів на підставі аналізу результатів глобальної чисельної довгострокової моделі гідрометслужби США-NOAA підготувало довгостроковий прогноз погоди на новорічні свята та початок січня 2013 року в Україні.

Як повідомляє погодний портал Meteoprog.ua спеціально для ТСН.ua, до новорічних свят різкого похолодання не передбачається, лише кілька днів у центральних областях і на півночі України можливе пониження температури до -10 градусів.

Останній тиждень грудня буде тепліше в порівнянні з погодою в минулому році. З 24 по 27 грудня в північних і східних областях України температура коливатиметься від -1 .. -5 градусів нижче нуля, а на півдні країни очікується 0 .. +4 вище нуля. 25 і 26 числа можливі сильні снігопади по всій території країни. З 28 по 30-е грудня буде спостерігатися похолодання по всій території України. У північних, центральних і східних областях температура буде -4 .. -10 градусів морозу, на заході до -1 .. -6 морозу, у південних регіонах і в Криму 0 .. -5 нижче нуля.

31-го грудня по більшій частині України температурні показники будуть близькі до нуля. Очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Тільки в Харківській, Донецькій і Луганській областях позначки на термометрі будуть нижче нуля -3 .. -6 градусів, можливий сніг.

Перший тиждень 2013-го принесе різке похолодання. З 2-го по 7-е січня температура в північних і центральних областях становитиме -8 ... -13 градусів нижче нуля, на сході температура опуститься до рекордно низьких -15 ... -20 морозу, на заході та півдні України температурні показники складуть -4 ... -8 градусів.

В окремих районах сходу і півночі України в різдвяні дні, 6-го січня, можливі морози до -20 ... -23 градусів. У цей час на решті території країни очікується погода без опадів, і лише на заході України очікуються сильні снігопади. З 8-го січня по всій території країни почнеться потепління.