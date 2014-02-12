Математики підрахували понад 177 тисяч способів зав'язати краватку

Міжнародна група математиків підрахувала, скільки існує способів зав'язати краватку, пише Lenta.ru. Їм вдалося виявити 177 147 варіантів. Препринт роботи математиків доступний на сайті arXiv.org.

У 1999 фізики Томас Фінк і Йонг Мао промоделювали зав'язування вузлів на краватці за допомогою випадкових блукань. У серії робіт (остання - у 2001 році) вони прийшли до висновку, що існує рівно 85 різних способів зав'язати краватку. До останнього часу ця наукова проблема залишалася невирішеною.

За словами авторів нової роботи Дана Хірша, Мередіт Паттерсон, Андерса Сандберга і Мікаеля Вейдемо-Йоханссона, переглянути класифікацію Фінка і Мао їх спонукала поява нових типів вузлів для краватки. Вчені кажуть, що інтерес до таких вузлів виник після виходу фільму «Матриця: Перезавантаження», де один з героїв по імені Меровінген носив незвично зав'язану краватку. Ці вузли не потрапляли в класифікацію Фінка і Мао.

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У новій роботі вузли кодувалися словами кінцевого алфавіту W, T, u, U. Кожна буква алфавіту задавала певну дію при зав'язуванні: наприклад, U означало «засунути широкий кінець під вузький». Не всі слова є допустимими: занадто довгі слова потребують для зав'язування дуже довгої краватки.

Виходячи з цих міркувань (і деяких інших, запропонованих ще Фінком і Мао), дослідники ввели поняття допустимих слів, тобто слів, яким відповідають реальні вузли. Всі такі слова утворюють мову. Щоб описати допустимі слова, вчені визначили правила, за якими вони будують так звану граматику мови.

Провівши підрахунок кількості слів, вчені прийшли до висновку, що існує 177 147 варіантів. Дослідники самі визнають, що не всі з цих вузлів дозволяють красиво зав'язати краватку. Наприклад, з власних слів вчені не в змозі виділити ті, після зав'язки яких широкий кінець краватки виявиться лицьовою стороною назовні.