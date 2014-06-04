У Німеччині літак ледь не приземлився на пляжника

Інцидент стався, коли пілот намагався посадити літак на ВВП, що знаходиться в безпосередній близькості від берегової лінії, пише Лента.ру.

Сам пілот, 52-річний Юрген Дракер приніс вибачення за свою невдалу посадку (через кілька хвилин після того, як він пролетів над відпочиваючим, шасі літака зачепило металеву огорожу, що відділяє пляж від злітної смуги, а потім літальний апарат все-таки вдалося посадити). «Я не помітив цього чоловіка, оскільки він лежав на піску. Та посадка була не найкращим моїм виступом в якості пілота», - цитує визнання Дрюкера Orange News.

Пляжник, якого ледь не зачепив приземлявшийся літак, не прокоментував те, що трапилося. Відомо, що він не постраждав. Літак також не отримав серйозних пошкоджень при посадці.

Розслідуванням зайнялися авіаційні влади Німеччини. Дракер висловив сподівання, що за підсумками перевірки він не буде позбавлений ліцензії на керування літаком.