П'яний росіянин цілий кілометр штовхав викрадену машину, оскільки не вмів водити

Про те, що чоловік викрав автомобіль, співробітники ГИБДД міста Ленінськ-Кузнецький дізналися після перевірки машини, яку підозрілий "водій" припаркував біля кафе.

Про це пише ИТАР-ТАСС.

"З'ясувалося, що чоловік перебуває в стані алкогольного сп'яніння, при собі у нього не виявилося ні паспорта, ні водійського посвідчення, ні документів на машину. Поліцейські доставили чоловіка у відділ поліції, а транспортний засіб - на спецстоянку" , - сказали в прес-службі.

Поки співробітники поліції з'ясовували, кому належить автомобіль, в чергову частину потерпілий звернувся із заявою про викрадення. Як виявилося, зловмисник, проробивши отвір у даху гаража, спустився всередину, склав в салон автомобіля знайдені в приміщенні цінні речі, відкрив ворота і відвіз автомобіль своїми силами.

Читайте такожУ Росії порушник ПДР наклав на себе руки у відділенні поліції

"Транспортний засіб він планував розібрати на запчастини", - уточнили в ГУ МВС.

Автомобіль повернуто потерпілому. Відносно злодія порушено кримінальну справу за статтею "Крадіжка", йому загрожує до 6 років позбавлення волі.