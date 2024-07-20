Для приготування апетитних смажених яєйць вам знадобиться один важливий інгредієнт.

У схваленому експертами методі приготування яєць є все, що вам потрібно, щоб правильно почати свій день. На наших тарілках для сніданку часто є яйця. Але те, що буденне, не повинно бути нудним - від шакшуки до омлету різноманітність того, що ми можемо приготувати зі звичайних яєць, вражає, пише EatingWell.

Трохи ранкового натхнення ніколи не завадить. Так, експерт з корисного харчування Юмна Джавад поділилася власним рецептом приготування страви:

1/2 чайної ложки насіння білого кунжуту;

1/2 чайної ложки насіння чорного кунжуту;

1/2 чайної ложки сушеного подрібненого часнику;

1/2 чайної ложки сушеної подрібненої цибулі;

1/2 ложки маку;

1/4 ложки морської солі.

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Експерт каже, що незважаючи на те, що суміш можна придбати вже розфасованою, вона може бути ще смачнішою в домашніх умовах.

Джавад змащує свою сковорідку невеликою кількістю оливкової олії, а потім виливає дві великі ложки всіх приправ прямо на розігріту сковороду. Вона розбиває яйце поверх кожного шару ароматизатора.

"Приправа стає такою хрусткою і насичена олією", - каже кулінар.

Вона закінчує свою страву, підсмаживши звичайний бублик і пом’явши зверху авокадо, щоб створити спокусливий тост з авокадо. Звичайно, яєчня — не єдиний спосіб використовувати всю приправу для рогаликів. Збагачену луком суміш також чудово додати в яєчню або киш.

"Але не обмежуйтеся використанням усіх приправ для бубликів, щоб приправити сніданок. ... Ви можете зробити закуски - наприклад, приправлений мигдаль або смажене гарбузове насіння. Вони додають гострий блиск на боки сирної запіканки з цвітної капусти або хрусткої смаженої картоплі", - ділиться експерт.

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