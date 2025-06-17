Зараз відомо про 15 загиблих внаслідокросійської атаки, серед них громадянин США. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
Зазначив, що вже відомо про 15 загиблих внаслідок російської атаки, серед них громадянин США. "Близько 75 поранених, зокрема майже 60 у Києві, серед них діти", - додав він.
Мер Києва Віталій Кличко розповів детальніше про смерть громадянина США. "Під час атаки на Київ у Соломʼянському районі в будинку, навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим, помер 62-річний громадянин США. Медики констатували клінічну смерть - біологічну смерть", - зазначає він.
Київ - атака на столицю 17 червня
Як повідомляв УНІАН, одна з російських ракет під час нічного обстрілу влучила у девʼятиповерхівку в Соломʼянському районі Києва.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що девʼятиповерховий будинок склався до рівня півтора-двох поверхів. За його словами, ракета пройшла через всі поверхи аж до підвалу.Він зазначав, що зараз не можливо точно сказати скільки людей знаходиться під завалами. Працюють рятувальні собаки, техніка.