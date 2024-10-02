Гарбуз містить поживні речовини, які приносять користь організму.

Є п’ять основних причин, чому вживання гарбуза щодня може позитивно вплинути на ваше здоров’я. Про це пише Parade.

Так, Шері Нельсон, зареєстрований дієтолог і директор Wellness у Elior North America, каже, що гарбуз містить поживні речовини, які приносять користь організму:

"Він багатий на такі вітаміни, як А, С, Е та кілька вітамінів групи В, а також містить такі мінерали, як калій, магній і марганець. Гарбуз також є хорошим джерелом харчових волокон, які підтримують травлення".

На додаток до всіх цих поживних речовин, Нельсон каже, що гарбуз також містить багато антиоксидантів, включаючи бета-каротин, який допомагає захистити організм від вільних радикалів і зменшити окислювальний стрес. Це, за її словами, може допомогти захистити від хронічних захворювань.

У свою чергу Дженніфер Хаус, магістр природничих наук, лікар-дієтолог із First Step Nutrition, зауважує, що їсти насіння також корисно для здоров’я: крім приготування їжі з м’якоті всередині гарбуза, воно повне поживних речовин:

"Лише одна унція (приблизно 28 грамів - УНІАН) гарбузового насіння, також відомого як пепітас, містить дев’ять грамів білка, два грами клітковини та 40% вашої добової потреби в магнії".

Експерт додає, що ви також можете купити гарбузове борошно та гарбузову олію, які багаті поживними речовинами та можуть бути корисними для приготування їжі.

5 способів вживання гарбуза щодня, які можуть вплинути на ваше тіло

Якщо ви вирішите їсти гарбуз регулярно, навіть щодня, є кілька способів, як це вплине як на ваше короткострокове, так і на довгострокове здоров’я.

1. Ваше травлення може покращитися

Зареєстрований дієтолог Серена Беналі, RD, каже, що одна зміна, яку ви можете помітити, якщо почнете їсти гарбуз щодня, — це покращення травлення. За її словами, це тому, що гарбуз містить клітковину, яка допомагає переміщати їжу через травний тракт і допомогти запобігти запорам.

2. Ваша імунна система може зміцніти

До 80% імунних клітин організму знаходяться в кишечнику. Отже, коли ви споживаєте корисну для кишечника їжу, як-от гарбуз, ви зміцнюєте свою імунну систему, каже Нельсон:

"Регулярне споживання гарбуза також зміцнює імунну систему, підвищуючи здатність організму боротися з інфекціями".

При цьому Хаус каже, що антиоксиданти в гарбузі також допомагають підтримувати імунну систему.

3. Ваша енергійність та настрій можуть стати покращитися

Якщо ви схильні відчувати підвищення рівня енергії або зниження настрою протягом дня, включення гарбуза у ваш раціон може допомогти вам почуватися більш збалансованим.

"Оскільки гарбуз має низький глікемічний навантаження, він підходить для тих, хто контролює рівень цукру в крові", - каже Нельсон, але додає, що випічка та десерти на основі гарбуза часто містять цукор, який зводить нанівець цю користь.

4. Ви підтримаєте здоров’я своїх очей

Хаус зазначає, що гарбуз містить лютеїн і зеаксантин, дві поживні речовини, які мають вирішальне значення для здоров’я очей:

"Лютеїн і зеаксантин у гарбузі можуть запобігти катаракті та віковій дегенерації жовтої плями, щоб зберегти здоров’я очей".

5. Регулярне вживання гарбуза може знизити ризик хронічних захворювань

Оскільки гарбуз дуже багатий поживними речовинами, а також сповнений антиоксидантів, усі три дієтологи кажуть, що його регулярне вживання може допомогти знизити ризик хронічних захворювань, включаючи хворобу Альцгеймера, хвороби серця та деякі форми раку.

"Довгострокове споживання гарбуза забезпечує протизапальні антиоксиданти, такі як бета-каротин, які можуть захистити організм від раку, хвороб серця та діабету", — говорить Хаус.

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