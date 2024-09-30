Більшість сортів рису вбирають воду і розширюються приблизно однаково.

Якщо ваш рис часто виявляється липким, варто спробувати цей простий спосіб його приготування. Як повідомляє Mirror, рецепетом приготування популярної страви поділився шеф-кухар Енді Хернден із Нової Зеландії.

Він радить промити рис тричі, поки вода не стане майже прозорою. Потім – налити достатньо води до першої кісточки пальця, коли кінчик вашого пальця торкається верхньої частини рису":

"Потім ви можете кинути його в рисоварку або каструлю на плиті, якщо у вас немає такої".

Зазначається, що "метод кісточок" для вимірювання води під час варіння рису є традиційною технікою, яка широко використовується в різних культурах, зокрема в багатьох країнах Азії. Це допомагає підтримувати постійне співвідношення води та рису незалежно від його кількості.

"Коли ви кладете палець на рис і доливаєте воду, доки вона не досягне першої кісточки, зазвичай ви отримуєте потрібну кількість води, щоб рис правильно зварився. Це пояснюється тим, що висота від поверхні рису до першої кісточки приблизно пропорційна глибині рису внизу, зберігаючи збалансоване співвідношення", - каже експерт.

Видання пише, що більшість сортів рису вбирають воду і розширюються приблизно однаково. "Метод кісточок" дозволяє підтримувати рівень води, щоб рис мав достатню кількість вологи для поглинання та розширення під час варіння, в результаті чого рис буде добре зварений. Ви можете спробувати це незалежно від того, чи є у вас рисоварка, каструля чи глиняний посуд.

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