Такі породи поєднують в собі собачу відданість та котячу незалежність.

Собаки та коти часто сприймаються у світі домашніх тварин як протилежності, але деякі породи собак показують поведінку, через яку люди можуть подумати, чи не вважають ці тварини себе котами. Такі песики можуть проявляти котячі риси, до прикладу, залазити на високі стільці або брати участь в іграх, які типові для котів. Видання iheartdogs розповіло про 5 порід собак, які за поведінкою схильні до того, що можуть вважати себе котами.

Басенджі

Басенджі або "собака, яка не гавкає", відомий свою котячою поведінкою. Вона не гавкає, а видає унікальний звук. Крім того, ця порода собак відома своєю охайністю, адже доглядає за собою, так само як і коти. Вона вміє вправно лазити по деревах, високих меблях, де уважно вивчає свої володіння.

"Їх вибірковість у соціальних контактах і прагнення до бездоганної чистоти ще більше закріпили за ними статус породи собак, які найчастіше вважають себе котами", - розповідають у матеріалі.

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Шіба-іну

Шіба-іну за зовнішністю схожий на лисицю, має багато котячих рис, серед яких спритність, охайність та незалежний дух. Шіба-іну часто показують стриману поведінку стосовно незнайомців

"Шіба-іну також полюбляє гарні місця для відпочинку і може обрати спинку дивану або підвіконня як улюблене місце для спостереження за світом", - пояснили у публікації.

Хорт

Хорти мають гарну швидкість та мисливську майстерність та деякі спільні риси з котами. Вони люблять спати та дрімати на сонячних місцях або ж несподівано починати гратися, якщо помічають щось цікаве.

"Хорти мають граціозну, спокійну поведінку і насолоджуються своєю незалежністю. Вони також вибіркові у соціальній взаємодії, подібно до типових котів, обираючи прихильність на своїх умовах", - зазначили у виданні.

Віппет

Віппети схожі з хортами та мають багато спільних котячих рис, а саме любов до комфорту та сонячних ванн. Крім того, вони можуть бути дуже непомітними та швидкими, зокрема так само як коти, можуть накинутися на іграшку або побігти за м'ячем. Також віппети мають лагідну поведінку та надають перевагу теплим, затишним куточкам по всій оселі, що ще більше підкреслює їхні котячі риси.

Італійський хорт

Італійський хорт є найменшим з усіх хортів та є уособленням сутності собаки з характером кота. Вони мають ласкавий, проте незалежний характер, обираючи час для уваги на своїх умовах.

"Завдяки стрункій статурі та граціозним рухам, а також любові до тепла і комфорту, хорти вміють орієнтуватися в навколишньому середовищі зі спритністю і врівноваженістю кота", - підкреслили у матеріалі.

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