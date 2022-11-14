Сьогодні, 14 листопада, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова опублікувала відео з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб спростувати його госпіталізацію. Вид, в якому постав чиновник, став приводом для жартів в мережі.
Користувачі звернули увагу на кілька деталей. Лавров використовує iPhone, найімовірніше, останньої моделі, хоча Apple — це компанія з США, головного ворога Росії. На руці він носить розумний годинник Apple Watch від того ж американського виробника.
А на футболці міністра закордонних справ РФ зображений символ, що нагадує тризуб. Це данина пам'яті художнику Жану Мішелю-Баскії, знову ж таки, з США. Творець спочатку малював графіті, а потім прославився, як дуже успішний неоекспресіоніст. Він також був геєм і помер від передозування героїном у 27 років. В останні місяці життя художник заявляв, що приймав сто пакетиків з наркотиками на добу. При цьому Росія знаменита своєю відкритою гомофобною політикою.
Інформація про госпіталізацію Лаврова
- Вранці 14 листопада з'явилася інформація про госпіталізацію міністра закордонних справ Росії на Балі, де він присутній на саміті G20.
- Пізніше ситуацію прокоментував губернатор Балі. За його словами, Лавров знаходиться в доброму здоров'ї, але відвідував лікарню для обстеження.
- Потім Захарова опублікувала відео, щоб спростувати інформацію журналістів. Саме воно стало приводом для жартів.