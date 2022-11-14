Міністр закордонних справ Росії використовував гаджети Apple і був одягнений у футболку з символом Жана Мішеля-Баскії.

Сьогодні, 14 листопада, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова опублікувала відео з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб спростувати його госпіталізацію. Вид, в якому постав чиновник, став приводом для жартів в мережі.

Користувачі звернули увагу на кілька деталей. Лавров використовує iPhone, найімовірніше, останньої моделі, хоча Apple — це компанія з США, головного ворога Росії. На руці він носить розумний годинник Apple Watch від того ж американського виробника.

А на футболці міністра закордонних справ РФ зображений символ, що нагадує тризуб. Це данина пам'яті художнику Жану Мішелю-Баскії, знову ж таки, з США. Творець спочатку малював графіті, а потім прославився, як дуже успішний неоекспресіоніст. Він також був геєм і помер від передозування героїном у 27 років. В останні місяці життя художник заявляв, що приймав сто пакетиків з наркотиками на добу. При цьому Росія знаменита своєю відкритою гомофобною політикою.

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Інформація про госпіталізацію Лаврова

Вранці 14 листопада з'явилася інформація про госпіталізацію міністра закордонних справ Росії на Балі, де він присутній на саміті G20.

Пізніше ситуацію прокоментував губернатор Балі. За його словами, Лавров знаходиться в доброму здоров'ї, але відвідував лікарню для обстеження.

Потім Захарова опублікувала відео, щоб спростувати інформацію журналістів. Саме воно стало приводом для жартів.

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