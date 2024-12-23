Через 5000 років вчені змогли дізнатися, чому був побудований цей таємничий пам'ятник.

Для чого Стоунхендж був побудований близько 5000 років тому, давно є однією з найбільших загадок для науки. Але згідно з новим дослідженням, у фахівців, нарешті, може бути відповідь.

Науковці вважають, що знамените кам'яне коло Вілтшира було побудоване як символ об'єднання трьох окремих куточків Британії. Кам'яні плити Стоунхенджа було перевезено з південного заходу Уельсу та північного сходу Шотландії, тож науковці з Університетського коледжу Лондона та Університету Аберістуїта припускають, що шотландці та валлійці привезли своє каміння до Вілтшира як добромисний внесок у збірку споруди, пише Dailymail.

У цьому сенсі він являв собою потужний і дуже ранній символ британської єдності.

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Автори дослідження вважають, що будівельники Стоунхенджа намагалися встановити "політичне об'єднання і спільну ідентичність на більшій частині або навіть на всій території Британії".

"Об'єднання цих незвичайних та інопланетних каменів... символізувало і втілювало далекі й віддалені спільноти в складному матеріалі. Стоунхендж був монументальним вираженням єдності між людьми, землею, пращурами і небесами", - йдеться в заяві дослідників.

Учені зазначили, що такі зв'язки Стоунхенджа додають ваги теорії про те, що він міг мати якусь об'єднуючу мету в стародавній Британії. "Той факт, що все його каміння було привезено з віддалених регіонів, що робить його унікальним серед більш ніж 900 кам'яних кіл у Британії, припускає, що кам'яне коло могло мати як політичну, так і релігійну мету", - сказав провідний автор дослідження Майк Паркер Пірсон з Інституту археології UCL.

Хоча Англія, Шотландія та Уельс не існували як концепції, коли Стоунхендж був побудований 5000 з гаком років тому, ми знаємо, що споруда справді репрезентує всі три країни.

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